Кадры растолстевшего Неймара были сделаны на вечеринке по случаю дня рождения Ромарио

Бразильский футболист саудовского «Аль-Хиляля» Неймар посетил вечеринку по случаю дня рождения легендарного соотечественника Ромарио.

Ранее появились кадры растолстевшего Неймара из ночного клуба, эти снимки были сделаны как раз на дне рождения Ромарио.

Напомним, бразилец перешёл в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ» в авгуcте 2023 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 90 млн. Однако уже в октябре 2023-го Неймар повредил переднюю крестообразную связку и порвал мениск, после чего был прооперирован и поэтому не сможет играть до конца сезона. В связи с этим физическая активность игрока снизилась.

Ромарио закончил профессиональную карьеру в 2009 году. Он выступал за ПСВ, «Барселону», а также за ряд футбольных клубов на родине.