Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кабо-Верде — Мавритания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кадры растолстевшего Неймара были сделаны на вечеринке по случаю дня рождения Ромарио

Кадры растолстевшего Неймара были сделаны на вечеринке по случаю дня рождения Ромарио
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский футболист саудовского «Аль-Хиляля» Неймар посетил вечеринку по случаю дня рождения легендарного соотечественника Ромарио.

Ранее появились кадры растолстевшего Неймара из ночного клуба, эти снимки были сделаны как раз на дне рождения Ромарио.

Напомним, бразилец перешёл в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ» в авгуcте 2023 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 90 млн. Однако уже в октябре 2023-го Неймар повредил переднюю крестообразную связку и порвал мениск, после чего был прооперирован и поэтому не сможет играть до конца сезона. В связи с этим физическая активность игрока снизилась.

Ромарио закончил профессиональную карьеру в 2009 году. Он выступал за ПСВ, «Барселону», а также за ряд футбольных клубов на родине.

Материалы по теме
Видео
Растолстевший Неймар появился на публике
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android