Робертсон — о возвращении после травмы: это потрясающее чувство

Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал своё возвращение на поле после перенесённой травмы плеча, полученной им в матче за сборную Шотландии.

«Потрясающее чувство. Я очень долго этого ждал. Мне этого не хватало. Приём, который оказали мне болельщики, запомнится надолго. Я не смогу в достаточной степени поблагодарить их за это. Именно это помогло мне пережить трудные времена. За последние четыре месяца их было много, и я просто рад вернуться на поле», — приводит слова Робертсона официальный сайт «Ливерпуля».

Шотландский защитник вышел на поле в матче четвёртого раунда Кубка Англии с «Норвичем» (5:2), который состоялся накануне на «Энфилде». Робертсон заменил Джо Гомеса во втором тайме.