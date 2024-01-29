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Клопп — об Алексисе Мак Аллистере: он мог сыграть с «Норвичем», но мы решили не рисковать

Клопп — об Алексисе Мак Аллистере: он мог сыграть с «Норвичем», но мы решили не рисковать
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о полузащитнике своей команды Алексисе Мак Аллистере, который пропустил матч четвёртого раунда Кубка Англии с «Норвичем» (5:2).

«Будь это решающая игра сезона, он мог бы сыграть. Мы решили дать ему передышку. Думаю, к среде он будет готов», — приводит слова Юргена Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Алексис Мак Аллистер стал игроком мерсисайдского клуба минувшим летом, присоединившись к «красным» из «Брайтона». К настоящему моменту он отыграл за «Ливерпуль» 16 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу. В среду, 31 января, «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в матче 22-го тура АПЛ. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд».

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