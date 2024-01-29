Альфонсо Дэвис — о «Баварии»: мне здесь очень комфортно

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис заявил, что ему нравится выступать за мюнхенский клуб. Напомним, на протяжении последних месяцев активно появляются слухи о заинтересованности мадридского «Реала» в Дэвисе.

«Я чувствую себя здесь очень комфортно. Я играю в невероятной команде, за один из абсолютных топ-клубов Европы», — приводит слова Дэвиса Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.