Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кабо-Верде — Мавритания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Альфонсо Дэвис — о «Баварии»: мне здесь очень комфортно

Альфонсо Дэвис — о «Баварии»: мне здесь очень комфортно
Комментарии

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис заявил, что ему нравится выступать за мюнхенский клуб. Напомним, на протяжении последних месяцев активно появляются слухи о заинтересованности мадридского «Реала» в Дэвисе.

«Я чувствую себя здесь очень комфортно. Я играю в невероятной команде, за один из абсолютных топ-клубов Европы», — приводит слова Дэвиса Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
«Реал» не заинтересован в продлении Менди, «сливочные» намерены приобрести Дэвиса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android