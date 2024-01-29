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Хавбек «Севильи» Ракитич прошёл медобследование перед переходом в «Аль-Шабаб»

Хавбек «Севильи» Ракитич прошёл медобследование перед переходом в «Аль-Шабаб»
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Полузащитник испанской «Севильи» Иван Ракитич прошёл медицинское обследование перед переходом в саудовский «Аль-Шабаб». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, полузащитник находится в шаге от завершения трансфера в саудовский клуб. Напомним, ранее появилась информация о том, что хорватский футболист недоволен количеством игрового времени, которое он получает при новом главном тренере «Севильи» Кике Санчесе Флоресе. Ракитич уже попрощался с некоторыми сотрудниками испанского клуба. Сообщалось, что полузащитник перейдёт в «Аль-Шабаб» до 30 января, подписав двухлетний контракт.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

35-летний Ракитич вернулся в «Севилью» из «Барселоны» в 2020 году. До этого он выступал за андалусийский клуб с 2011 по 2014 год. За это время он принял участие в 323 матчах во всех турнирах, в которых отметился 51 голом и 63 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024-го.

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