Главный тренер «Крыльев» Осинькин: чтобы говорить о приобретениях, кто-то должен уйти

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о работе самарского клуба на трансферном рынке в зимнее окно.

«В плане приобретений у «Крыльев Советов» сейчас точно не будет ничего глобального. Если мы поймём, что нам надо будет немного усилить какие-то позиции, могут быть небольшие изменения. Но глобально обновлять состав мы не планируем. Чтобы говорить о новых футболистах, кто-то должен уйти. Пока всё достаточно стабильно.

Очень надеюсь, что потерь не будет. Но мы от таких вещей никогда не застрахованы. На сегодняшний день явного интереса к игрокам «Крыльев» нет», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Первый круг РПЛ сезона-2023/2024 «Крылья Советов» завершили на шестом месте в турнирной таблице.