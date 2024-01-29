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Малком поздравил Клаудиньо с днём рождения, опубликовав фото времён «Зенита»

Малком поздравил Клаудиньо с днём рождения, опубликовав фото времён «Зенита»
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Футболист саудовского клуба «Аль Хиляль» Малком, ранее выступавший за «Зенит», поздравил с днём рождения хорошего друга и бывшего одноклубника Клаудиньо. Малком опубликовал их совместную фотографию со времён выступлений в России и добавил поздравительную подпись.

«Брат, пусть бог благословит тебя сегодня и всегда, чтобы ты смог достичь всего, к чему стремишься в этой жизни. Ты заслуживаешь очень многого, ты это знаешь», — написал Малком в своих соцсетях.

Фото: Соцсети Малкома

Напомним, Малком перешёл в «Зенит» из испанской «Барселоны» летом 2019 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 41,5 млн. Малком в общей сложности сыграл за сине-бело-голубых 109 матчей, в которых отметился 42 забитыми мячами и 24 голевыми передачами. Прошлым летом 26-летний футболист перебрался в саудовский клуб «Аль-Хиляль» за € 60 млн.

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