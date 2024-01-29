Главный тренер «Крыльев» Осинькин рассказал о подготовке команды на сборах

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о подготовке самарской команды на тренировочных сборах.

«Пока рано говорить о состоянии команды. Всё-таки прошёл лишь первый сбор из трёх. На текущий момент всё по плану. На этом сборе первостепенным было восстановить физические кондиции. Было две игры, где ребята получили только по тайму. Основная работа по подготовке к чемпионату — на следующих сборах», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» завершили на шестом месте, набрав 29 очков. В следующем матче внутреннего первенства самарцы сыграют с «Ростовом» на выезде в начале марта.