Никита Кривцов сделал выбор между Игорем Акинфеевым и Матвеем Сафоновым

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов сделал выбор между голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым и вратарём «быков» Матвеем Сафоновым.

«Акинфеев или Сафонов? Сафонов. Сафонов или Агкацев? Агкацев», — сказал Кривцов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Сафонов и Агкацев — воспитанники академии «Краснодара». Станислав Агкацев в нынешнем сезоне провёл семь матчей с учётом всех соревнований, в то время как Матвей Сафонов выходил на поле в футболке «Краснодара» 18 раз. Действующий контракт Агкацева с клубом рассчитан до лета 2025 года, Сафонов связан обязательствами с «быками» до 2029-го.

Напомним, «Краснодар» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в турнирной таблице. Команда Владимира Ивича опережает идущий следом «Зенит» на два очка.