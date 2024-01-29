Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент защитника ЦСКА Карпова рассказал о повторной аренде игрока в «Уфу»

Агент защитника ЦСКА Карпова рассказал о повторной аренде игрока в «Уфу»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы защитника ЦСКА Вадима Карпова, рассказал о повторной аренде своего клиента в «Уфу». Напомним, первую половину нынешнего сезона Карпов провёл в стане уфимцев на правах аренды, после чего должен был вернуться в ЦСКА, но стороны продлили сделку до лета.

«У Вадима Карпова были и другие варианты продолжения карьеры, но остался в «Уфе». Первый круг он там отыграл в основе, главный тренер Харлачёв был заинтересован. Пойти сейчас в другую команду значило бы опять вливаться в новый коллектив, а «Уфа» играет в «золоте», здесь Карпов твёрдый игрок основы. Второй круг чемпионата Вадим доиграет в «Уфе», а дальше будем смотреть. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом два — вперёд.

Были предложения, но там говорили: «Приезжай на просмотр». Но побежишь за двумя зайцами — ни одного не поймаешь. Лучше быть там, где ты востребован. А так, конечно, Вадим не собирается заканчивать карьеру в «Уфе». Был определённый простой, но сейчас парень входит в нормальную колею. Карпов постарается помочь «Уфе» выйти в Первую лигу», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
ЦСКА объявил о продлении аренды Карпова в «Уфу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android