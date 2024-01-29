Агент защитника ЦСКА Карпова рассказал о повторной аренде игрока в «Уфу»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы защитника ЦСКА Вадима Карпова, рассказал о повторной аренде своего клиента в «Уфу». Напомним, первую половину нынешнего сезона Карпов провёл в стане уфимцев на правах аренды, после чего должен был вернуться в ЦСКА, но стороны продлили сделку до лета.

«У Вадима Карпова были и другие варианты продолжения карьеры, но остался в «Уфе». Первый круг он там отыграл в основе, главный тренер Харлачёв был заинтересован. Пойти сейчас в другую команду значило бы опять вливаться в новый коллектив, а «Уфа» играет в «золоте», здесь Карпов твёрдый игрок основы. Второй круг чемпионата Вадим доиграет в «Уфе», а дальше будем смотреть. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом два — вперёд.

Были предложения, но там говорили: «Приезжай на просмотр». Но побежишь за двумя зайцами — ни одного не поймаешь. Лучше быть там, где ты востребован. А так, конечно, Вадим не собирается заканчивать карьеру в «Уфе». Был определённый простой, но сейчас парень входит в нормальную колею. Карпов постарается помочь «Уфе» выйти в Первую лигу», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.