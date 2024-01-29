Герой сборной Таджикистана на Кубке Азии Ятимов заявил о желании попробовать себя в РПЛ

Вратарь сборной Таджикистана Рустам Ятимов заявил о желании попробовать свои силы на уровне Российской Премьер-Лиги.

«У меня действующий контракт с клубом. Говорить про вернуться в Россию не совсем корректно — я там никогда не играл. У меня есть интерес поиграть в России, но не всё зависит от меня. От команд никакой конкретики нет», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, накануне национальная команда Таджикистана обыграла ОАЭ и вышла в 1/4 финала Кубка Азии. На групповой стадии Кубка Азии сборная Таджикистана по разу победила, сыграла вничью и проиграла, заняв в итоге второе место с четырьмя очками. Рустаму Ятимову 25 лет, он выступает за футбольный клуб «Истиклол». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в € 900 тысяч.