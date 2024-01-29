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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сделал неожиданный подарок тренеру «Ньюпорт Каунти» Грэму Кофлану после матча 1/16 финала Кубка Англии. Нидерландский специалист подарил коллеге бутылку дорогого вина Antinori Tignanello.

В интернет попало видео того, как тен Хаг презентует коллеге вино. Реакция Кофлана оказалась забавной, он взял вино, но подчеркнул: «Серьёзно? Я не пью вино, я пью Budweiser [пиво]».

Эрик тен Хаг сделал неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта» после матча Кубка Англии. Видео:

Напомним, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюпорт» со счётом 4:2 и вышел в следующую стадию Кубка Англии сезона-2023/2024. Ранее в 1/8 финала Кубка Англии вышли «Борнмут», «Манчестер Сити», «Мейдстон Юнайтед», «Лестер Сити», «Лутон Таун», «Ньюкасл Юнайтед», «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль».