Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Алдонин: в будущем Алан Дзагоев может стать тренером ЦСКА

Евгений Алдонин: в будущем Алан Дзагоев может стать тренером ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на новость о том, что экс-футболист сборной России Алан Дзагоев пройдёт тренерскую стажировку в «Крыльях Советов».

«Время покажет, получится ли из Алана тренер, сейчас сложно сказать. То, что он проявляет активность, сам инициировал эту стажировку – это здорово. Человек пытается учиться, развиваться и познавать что-то новое. С точки зрения футболиста он всё знает о футболе, а с точки зрения тренера какие-то аспекты почерпнёт, научится, поэтому это очень важно и очень ценно. Я только положительно смотрю на эту стажировку и желаю ему успехов.

Я вполне допускаю то, что Алан в обозримом будущем может стать тренером ЦСКА. С точки зрения международных игр и матчей, сыгранных во внутреннем чемпионате, у него опыт колоссальный, есть чем поделиться. Если у него уже есть своя философия футбола. Стажируется он не абы у кого, он хорошо знает Осинькина. Также команда ориентирована на быстрый футбол, молодой коллектив, поэтому Алан с пользой проведёт время. Станет Дзагоев тренером или нет, в любом случае это хороший опыт, который ему пригодится», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Сёмин: у Дзагоева богатый опыт — в дальнейшем мы можем получить нового хорошего тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android