Евгений Алдонин: в будущем Алан Дзагоев может стать тренером ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на новость о том, что экс-футболист сборной России Алан Дзагоев пройдёт тренерскую стажировку в «Крыльях Советов».

«Время покажет, получится ли из Алана тренер, сейчас сложно сказать. То, что он проявляет активность, сам инициировал эту стажировку – это здорово. Человек пытается учиться, развиваться и познавать что-то новое. С точки зрения футболиста он всё знает о футболе, а с точки зрения тренера какие-то аспекты почерпнёт, научится, поэтому это очень важно и очень ценно. Я только положительно смотрю на эту стажировку и желаю ему успехов.

Я вполне допускаю то, что Алан в обозримом будущем может стать тренером ЦСКА. С точки зрения международных игр и матчей, сыгранных во внутреннем чемпионате, у него опыт колоссальный, есть чем поделиться. Если у него уже есть своя философия футбола. Стажируется он не абы у кого, он хорошо знает Осинькина. Также команда ориентирована на быстрый футбол, молодой коллектив, поэтому Алан с пользой проведёт время. Станет Дзагоев тренером или нет, в любом случае это хороший опыт, который ему пригодится», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.