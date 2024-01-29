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Сантуш — о Роналду на ЧМ-2022: Криштиану был недоволен тем, что начал две игры на скамейке

Сантуш — о Роналду на ЧМ-2022: Криштиану был недоволен тем, что начал две игры на скамейке
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Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Криштиану был недоволен тем, что начал две игры на скамейке запасных, но должен сказать, что у него было безупречное отношение к команде. Он праздновал многие голы в матче со Швейцарией, который мы выиграли со счётом 6:1, и отдавал все силы, когда выходил на поле. Если бы мы выиграли в четвертьфинале, он, вероятно, вернулся бы в стартовый состав. Это было лишь тактическое решение, и оно было очень сложным для меня. Я испытывал и до сих пор испытываю к нему большую привязанность, выходящую за рамки футбола. Сегодня Роналду снова в отличной форме, играет регулярно, чего не было до чемпионата мира, и забивает много голов. Я очень рад за него. Роналду — лучший игрок всех времён», — приводит слова Сантуша журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Португалия на ЧМ-2022 достигла стадии 1/4 финала, где проиграла сборной Марокко (0:1).

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