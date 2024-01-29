В Англии полиция арестовала мужчину, бросившего бутылку в автобус «Манчестер Юнайтед»

Полиция арестовала 23-летнего жителя города Ливерпуль, который бросил бутылку в автобус «Манчестер Юнайтед» перед игрой «красных дьяволов» с мерсисайдцами 17 декабря. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, мужчина был задержан органами правопорядка графства Мерсисайд. На данном этапе неизвестно, какие обвинения ему будут выдвинуты. В результате попадания стеклянной бутылки в автобус «Манчестер Юнайтед» треснуло стекло. Никто из находившихся внутри игроков и сотрудников манкунианского клуба не пострадал.

17 декабря 2023 года «Ливерпуль» встречался с «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Матч завершился вничью со счётом 0:0. По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Ливерпуль» (48 очков). «Красные дьяволы» располагаются на восьмом месте (32 очка).