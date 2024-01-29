Ван Дейк — о своём будущем: не знаю, в «Ливерпуле» многое изменится

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о своём будущем в мерсисайдском клубе. Действующий контракт нидерландского футболиста с «красными» рассчитан до лета 2025 года.

«Это важный вопрос. Ну, я не знаю. От моего контракта остаётся 18 месяцев? Верно, посчитали вы правильно. Послушайте, я просто не знаю. Клубу предстоит проделать большую работу. Это хорошо известный факт. Нужно будет заменить тренера, всех уходящих сотрудников тоже. Многое изменится. Итак, клубу нужно будет многое сделать, и мне очень любопытно, в каком направлении работа будет идти. Когда станет известно, какие изменения «Ливерпуль» внесёт, мы посмотрим, что будет. Но сейчас я ничего не могу сказать», — приводит слова ван Дейка The Athletic.

Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года.