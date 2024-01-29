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Мухамадиев: успехи Таджикистана на Кубке Азии — настоящий праздник, народ счастлив

Мухамадиев: успехи Таджикистана на Кубке Азии — настоящий праздник, народ счастлив
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Бывший футболист Мухсин Мухамадиев высказался о выходе национальной команды Таджикистана в 1/4 финала Кубка Азии. Напомним, на стадии 1/8 финала была обыграна сборная ОАЭ (1:1, 5:3 — по пенальти).

«Выступление сборной Таджикистана на Кубке Азии — сенсация. Она состоит в том, что сборная впервые отобралась на турнир и сразу же вышла из группы и уже дошла до четвертьфинала. Это очень большой успех для таджикского футбола.

Народ счастлив и доволен. Люди радуются. Нам очень приятно видеть такие результаты национальной команды. Люди выезжают на машинах и торжественно сигналят. Конечно, это же настоящий праздник, очень масштабное событие», — сказал Мухамадиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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