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Артета ответил на вопрос об уходе из «Арсенала» в конце сезона

Артета ответил на вопрос об уходе из «Арсенала» в конце сезона
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос журналистов, покинет ли он клуб по окончании нынешнего сезона. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что испанский специалист намерен покинуть стан канониров по окончании сезона.

«Покину ли я клуб летом? Нет. Эти новости — неправда. Я не понимаю, откуда пошли эти новости и на чём они основаны. Я реально расстроен, что такие новости появляются», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Напомним, ранее появилась информация, что Микель Артета несколько дней назад предупредил своё окружение, что рассматривает возможность завершения своего пребывания в стане канониров по окончании нынешнего сезона. Также сообщалось, что испанский специалист может возглавить «Барселону», об уходе из которой по окончании сезона официально заявил нынешний главный тренер каталонцев Хави.

Под руководством Артеты «Арсенал» завоевал три трофея — Кубок Англии (сезон-2019/2020), а также два Суперкубка Англии (2020 и 2023). Кроме того, канониры под руководством испанца в прошлом сезоне стали серебряными призёрами АПЛ.

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