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Чемпион мира в составе сборной Германии близок к переходу в «Салернитану»

Боссы «Салернитаны» продолжают работу над подписанием экс-защитника «Баварии» и сборной Германии Жерома Боатенга. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в понедельник, 29 января, руководители итальянского клуба встретятся с немцем и его агентами для обсуждения условий контракта. «Салернитана» предложит 35-летнему защитнику контракт до конца нынешнего сезона.

Напомним, Боатенг играл в «Баварии» на протяжении 10 лет. За это время немецкий защитник выиграл с немецким клубов 25 трофеев.

Последней командой игрока обороны был «Лион». Соглашение Боатенга с французским клубом истекло 1 июля прошлого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.

На данный момент «Салернитана» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 12 очков после 22 туров.