ЦСКА стал лучшим клубом в России по версии IFFHS, «Спартак» в рейтинг не попал

Московский ЦСКА стал лучшим клубом в России по версии IFFHS (Международной федерации футбольной истории и статистики).

Фото: IFFHS

IFFHS подвёл ежегодную статистику, куда попали 700 команд со всего мира. По итогу ЦСКА занял 383-е место с 58,5 очка, также в этот рейтинг попали «Краснодар» (455-е место и 54 очка), «Зенит» и «Локомотив» (оба – 604-е место и 45 очков). Кроме того, лучшей командой рейтинга стал английский «Манчестер Сити» с 359 очками. С полным рейтингом команд можно ознакомиться тут.

На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на восьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», который в своём активе имеет 38 очков. Армейский клуб также выступает в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где сыграет ответный матч с «Ростовом» 12 марта.