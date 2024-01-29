«Хайдук» договорился с «Фиорентиной» об аренде одного из атакующих игроков

Вингер «Фиорентины» Йосип Брекало в ближайшее время станет игроком хорватского «Хайдука». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Хайдук» заплатит за шестимесячную аренду атакующего футболиста около € 100 тыс. Ещё € 100 тыс. будут предусмотрены в качестве бонуса в случае победы команды в чемпионате Хорватии. «Хайдук» уже успел договориться с 25-летним вингером о личных условиях контракта.

Брекало является воспитанником загребского «Динамо». В текущем сезоне вингер провёл за «Фиорентину» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4,5 млн.

На данный момент «Хайдук» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Хорватии. Команда набрала 41 очко после 20 туров. Ранее стало известно, что переход Брекало в родное загребское «Динамо» сорвался по некоторым причинам.