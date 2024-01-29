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Александр Криворучко стал заместителем генерального директора академии «Пари НН»

Александр Криворучко стал заместителем генерального директора академии «Пари НН»
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Александр Криворучко стал заместителем генерального директора академии «Пари Нижний Новгород».

«Мне понравилось, что в «Пари НН» сейчас выстраивается правильная вертикаль от команд академии до основной команды, и руководители понимают, что совершенствование молодёжного сектора – это крайне важный аспект полноценного развития клуба. Передо мной поставлена задача – соединить все эти ступени, чтобы система работала в заданном направлении и чтобы поступательно росло число наших воспитанников в главной команде «Пари Нижний Новгород» и в сборных командах России», — приводит слова Криворучко пресс-служба клуба.

Бывший голкипер во время футбольной карьеры поиграл за «Локомотив», «Витязь», «Спартак-Нальчик», «СОЮЗ-Газпром», «Газовик Оренбург», «Салют», «Факел», «Анжи», «Томь» и СКА Хабаровск. Уже в качестве тренера вратарей был в «Локомотиве» и «Красаве».

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