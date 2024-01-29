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«Интер Майами» Месси представил новую домашнюю форму на 2024 год

«Интер Майами» Месси представил новую домашнюю форму на 2024 год
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Американский футбольный клуб «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, на своём официальном сайте представил новую домашнюю форму команды, в которой она будет выступать в 2024 году.

Фото: ФК «Интер Майами»

Новая форма олицетворяет двойственность клуба, базирующегося в Южной Флориде. «Интер Майами» базируется в Майами и Форт-Лодердейле, носит розовый и чёрный цвета. Также на передней части футболки изображены корона и якорь.

Напомним, в следующем матче «Интер Майами» встретится с «Аль-Хилялем». Матч состоится 29 января, и именно в нём можно будет увидеть футболистов клуба, таких как Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс, в новой форме команды.

По итогам прошлого сезона «Интер Майами» занял 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 34 очка. Команда не смогла выйти в плей-офф турнира.

Новый сезон МЛС стартует 22 февраля. В первом матче сезоне «Интер Майами» встретится с командой «Реал Солт-Лейк». Начало – в 5:00 мск.

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