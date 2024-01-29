«Интер Майами» Месси представил новую домашнюю форму на 2024 год

Американский футбольный клуб «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, на своём официальном сайте представил новую домашнюю форму команды, в которой она будет выступать в 2024 году.

Фото: ФК «Интер Майами»

Новая форма олицетворяет двойственность клуба, базирующегося в Южной Флориде. «Интер Майами» базируется в Майами и Форт-Лодердейле, носит розовый и чёрный цвета. Также на передней части футболки изображены корона и якорь.

Напомним, в следующем матче «Интер Майами» встретится с «Аль-Хилялем». Матч состоится 29 января, и именно в нём можно будет увидеть футболистов клуба, таких как Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс, в новой форме команды.

По итогам прошлого сезона «Интер Майами» занял 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 34 очка. Команда не смогла выйти в плей-офф турнира.

Новый сезон МЛС стартует 22 февраля. В первом матче сезоне «Интер Майами» встретится с командой «Реал Солт-Лейк». Начало – в 5:00 мск.