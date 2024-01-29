«Брага» арендовала футболиста «ПСЖ» до конца сезона

Португальская «Брага» арендовала футболиста французского «ПСЖ» Шера Ндура до конца сезона.

«Полузащитник Шер Ндур перешёл в «Брагу» на правах аренды до 30 июня 2024 года. «ПСЖ» желает Шеру успехов во второй половине сезона с «Брагой», — сообщает пресс-служба клуба.

Ндур является воспитанником «Аталанты» и «Бенфики», а летом 2023 года в качестве свободного агента присоединился к «ПСЖ». В нынешнем сезоне 19-летний итальянец сыграл за парижский клуб четыре матча во всех турнирах, где отметился одним забитым мячом и 115 проведёнными минутами на поле. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Шера составляет € 4 млн.

На данный момент после 18 сыгранных матчей португальского чемпионата «Брага» располагается на пятом месте с 36 очками.