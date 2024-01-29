Игрок «Зенита» Марио Фернандес ответил на вопрос о завершении карьеры

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес ответил на вопрос, задумывается ли он о завершении карьеры профессионального футболиста.

«Мысли о завершении карьеры в прошлом? Для профессионального спортсмена решение закончить карьеру, наверное, самое сложное в жизни. Если и принимать его, то обдуманно. Сейчас я не думаю над этим вопросом», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

Напомним, Марио Фернандесу 33 года. Он стал игроком петербургского «Зенита» в июле 2023 года. Действующее соглашение защитника с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года. Ранее Фернандес выступал за московский ПФК ЦСКА в период с 2012 по 2022 год и был одним из лидеров команды. В нынешнем сезоне Марио принял участие в общей сложности в 15 матчах своей команды. Фернандес не отметился результативными действиями.