Игрок «Зенита» Марио Фернандес назвал самый важный матч в своей карьере

Защитник санкт-петербургского «Зенита», а также бывший игрок сборной России Марио Фернандес рассказал, какой матч стал для него самым важным за всю карьеру профессионального футболиста.

«Гол в ворота сборной Хорватии на чемпионате мира — самый яркий эпизод карьеры? Да, тот матч точно самый важный в карьере. С особой теплотой вспоминаю чемпионат мира в России, невероятные эмоции», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

Напомним, сборная России играла с Хорватией в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России. Тогда сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счётом 3:4, сыграв со счётом 2:2 в основное и дополнительное время встречи. Марио Фернандес тогда забил очень важный гол на 115-й минуте дополнительного времени, сравняв счёт, но позже не смог реализовать 11-метровый удар в послематчевой серии.

Марио Фернандесу 33 года. Он стал игроком петербургского «Зенита» в июле 2023 года. Действующее соглашение защитника с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года. Ранее Фернандес выступал за московский ПФК ЦСКА в период с 2012 по 2022 год и был одним из лидеров команды.