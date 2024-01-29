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Стал известен новый кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле»

Стал известен новый кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле»
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Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим стал новым кандидатом на замену Юргену Клоппу в английском «Ливерпуле», сообщает Daily Mail.

По информации источника, Аморим является аутсайдером в шорт-листе «Ливерпуля» на пост главного тренера команды. Однако мерсисайдцы интересуются защитниками «Спортинга» Усманом Дьоманде и Гонсало Инасиу, а 39-летний специалист может уговорить игроков перейти в английский клуб.

Аморим возглавил «Спортинг» в марте 2020 года и впервые за 20 лет принёс титул чемпионов португальской лиги. Также Рубен выиграл два раза Кубок Португалии и один раз – Суперкубок Португалии. В нынешнем сезоне его команда сыграла 30 матчей, в которых одержала победу в 23 играх, три раза сыграла вничью и четыре встречи проиграла.

Кроме того, основными кандидатами на замену Клоппу являются главный тренер «Байера» Хаби Алонсо и Роберто Де Дзерби, который работает в «Брайтоне».

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