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Представитель Захаряна высказался о сроках восстановления Арсена после травмы

Представитель Захаряна высказался о сроках восстановления Арсена после травмы
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Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о примерных сроках восстановления футболиста после травмы, полученной в рамках матча 22-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:0). Захарян получил растяжение связок голеностопа левой ноги.

«Захарян восстанавливается, лечится. Может быть, поправится к следующей игре. Пока врачи не называют сроки восстановления», — приводит слова Голубина «РИА Новости Спорт».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, следующую игру «Реал Сосьедад» проведёт в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги и сыграет с «Жироной» 3 февраля. В нынешнем сезоне Арсен Захарян провёл во всех турнирах за «Реал Сосьедад» 24 матча, в которых отметился лишь одной голевой передачей. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.

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