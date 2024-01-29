«Барселона» отдаст одного из своих защитников в аренду «Лансу»

Центральный защитник «Барселоны Б» Микаил Файе в скором времени присоединится к «Лансу». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители французского клуба вышли на каталонцев с предложением о шестимесячной аренде игрока обороны. «Ланс» хочет включить в соглашение обязательство выкупа 19-летнего футболиста за € 8-9 млн.

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В текущем сезоне Файе провёл за «Барселону Б» 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.