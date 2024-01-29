Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» отдаст одного из своих защитников в аренду «Лансу»

«Барселона» отдаст одного из своих защитников в аренду «Лансу»
Комментарии

Центральный защитник «Барселоны Б» Микаил Файе в скором времени присоединится к «Лансу». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители французского клуба вышли на каталонцев с предложением о шестимесячной аренде игрока обороны. «Ланс» хочет включить в соглашение обязательство выкупа 19-летнего футболиста за € 8-9 млн.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В текущем сезоне Файе провёл за «Барселону Б» 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

Материалы по теме
Стало известно, какую сумму заплатит «Барселона» за 17-летнего хавбека «Юргордена»
Материалы по теме
«Атлетико» перехватил игрока у «Барселоны», а сами каталонцы хотят Юргена Клоппа! LIVE
Live
«Атлетико» перехватил игрока у «Барселоны», а сами каталонцы хотят Юргена Клоппа! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android