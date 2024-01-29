В «Твенте» недовольны продажей Угальде в «Спартак»

Арнольд Бруггинк, технический директор нидерландского футбольного клуба «Твенте», остался недоволен продажей нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в московский «Спартак».

«Это очень сложно. Мы бы хотели, чтобы Манфред перешёл в клуб из более интересной лиги, например, летом. У нас с ним было много разговоров на эту тему. Однако он дал понять, что настаивает на переходе в «Спартак».

В тот момент, когда клуб предлагает игроку зарплату, кратную той, которую он зарабатывает у нас, у вас как у клуба нет шансов его удержать. Конечно, мы могли бы оставить его на контракте, но какая от этого польза игроку и нам? Мы очень хотим, чтобы игрок хотел играть за «Твенте». Футболиста, который не хочет этого делать, лучше отпустить. Кроме того, и я хочу быть честным в этом вопросе, сумма, которую за него заплатили, очень высокая по стандартам «Твенте», — приводит слова Бруггинка официальный сайт нидерландского клуба.

Напомним, ранее сегодня пресс-служба московского «Спартака» официально объявила о переходе нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде. Сообщалось, что «Спартак» заплатит за трансфер Угальде фиксированную сумму в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн.

В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.