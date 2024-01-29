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«Фернандеш — прирождённый лидер». Тренер португальцев — о сильных качествах Бруну

«Фернандеш — прирождённый лидер». Тренер португальцев — о сильных качествах Бруну
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о сильных качествах капитана «Манчестер Юнайтед» — полузащитника Бруну Фернандеша.

«Бруну — прирождённый лидер. У него много сильных качеств. Однако сборной Португалии нужны пять или шесть игроков, которые являются лидерами.

Мне также нравится универсальность Фернандеша. Мы можем использовать его сразу на нескольких позициях. Это очень важный момент для нашей тактической гибкости», – приводит слова Мартинеса Sport Witness.

В текущем сезоне Фернандеш провёл 29 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

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