Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Кот-д'Ивуар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ещенко: конкуренция с Угальде? Соболю чем сложнее, тем лучше. Больше себя проявит

Ещенко: конкуренция с Угальде? Соболю чем сложнее, тем лучше. Больше себя проявит
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о конкуренции нападающих команды Александра Соболева и Манфреда Угальде.

«Соболю (Соболев. — Прим «Чемпионата»), когда сложнее, тем лучше. При Угальде он больше будет себя проявлять. Всё нормально будет с Соболевым», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за трансфер Угальде фиксированную сумму в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн. В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Видео
«Спартак» объявил о переходе Угальде из «Твенте»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android