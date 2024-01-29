Ещенко: конкуренция с Угальде? Соболю чем сложнее, тем лучше. Больше себя проявит

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о конкуренции нападающих команды Александра Соболева и Манфреда Угальде.

«Соболю (Соболев. — Прим «Чемпионата»), когда сложнее, тем лучше. При Угальде он больше будет себя проявлять. Всё нормально будет с Соболевым», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за трансфер Угальде фиксированную сумму в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн. В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.