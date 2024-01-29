Клопп и Хави: зачем, почему и как же так?! ХиТ#170

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Описание и тайм-коды:
00:00 — Заглушка
00:15 — Привет, тренды!
00:47 — Клопп уходит. Как это случилось? А что дальше?
27:19 — Гид по правым защитникам «Баварии». И короткая экскурсия по сезону
43:43 — Ну да, «Интер» забил победный гол с нарушением правил. И что с того?
54:45 — Головин — в порядке, а судьи — не очень
01:02:55 — Хави — всё. Разбираем, в чём он был реально виноват, а в чём оказался жертвой
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Кирилл находит в игре «Барселоны» печальные закономерности, которые нельзя свести к невезению.
Гриша отмечает самый убойный матч Кубка Англии в этом сезоне.
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