Клопп и Хави: зачем, почему и как же так?! ХиТ#170

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и тайм-коды:

00:00 — Заглушка

00:15 — Привет, тренды!

00:47 — Клопп уходит. Как это случилось? А что дальше?

27:19 — Гид по правым защитникам «Баварии». И короткая экскурсия по сезону

43:43 — Ну да, «Интер» забил победный гол с нарушением правил. И что с того?

54:45 — Головин — в порядке, а судьи — не очень

01:02:55 — Хави — всё. Разбираем, в чём он был реально виноват, а в чём оказался жертвой

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Кирилл находит в игре «Барселоны» печальные закономерности, которые нельзя свести к невезению.

Гриша отмечает самый убойный матч Кубка Англии в этом сезоне.

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