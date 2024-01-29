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Манфред Угальде стал первым костариканцем в истории «Спартака»

Манфред Угальде стал первым костариканцем в истории «Спартака»
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Новый нападающий «Спартака» Манфред Угальде стал первым костариканцем в истории красно-белого клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за трансфер Угальде фиксированную сумму в размере € 13 млн, при этом с учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн. В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

«Спартак» в данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 30 очков после 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 38 очков за аналогичное количество игр.

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