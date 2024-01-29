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Экс-президента Федерации футбола Франции допросили из-за сексуальных домогательств

Экс-президента Федерации футбола Франции допросили из-за сексуальных домогательств
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Бывшего президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре допросили полицейские из-за моральных и сексуальных домогательств, сообщает L’Equipe.

По информации источника, Ле Гре допросили в Париже 26 января. Ноэль ушёл в отставку в феврале 2023 года из-за того, что против него началось судебное расследование прокуратурой Парижа после сообщений о «сексистском произволе». Ле Гре ответил на заданные ему вопросы как можно точнее. Большинству вещей, о которых его спрашивали, было от пяти до 10 лет. Бывший руководитель Федерации теперь ждёт, какие будут дальнейшие действия по этому делу.

В то же время Ле Гре подал две жалобы: одну на клевету против Амели Удеа-Кастера в Суд Республики (CJR), а другую — в административный суд Парижа с требованием аннулировать отчёт генеральной проверки Министерства спорта за нарушение принципа беспристрастности и независимости путём политического вмешательства.

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