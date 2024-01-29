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Аршавин ответил на вопрос, перейдёт ли Фёдор Чалов в «Зенит» из ЦСКА

Аршавин ответил на вопрос, перейдёт ли Фёдор Чалов в «Зенит» из ЦСКА
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о возможном переходе нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова в стан сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно.

«Ждём Чалова в «Зените»? Посмотрим. Трудно что-то сказать», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер» и лукаво улыбнулся после вопроса.

Напомним, ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Фёдор Чалов очень интересен «Зениту». Соглашение Чалова с ЦСКА рассчитано до декабря 2024 года, а уже летом Фёдор может начать переговоры с любым другим клубом и согласовать контракт.

В нынешнем сезоне россиянин сыграл за армейцев 26 матчей во всех турнирах, где отметился 11 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. При этом рыночная стоимость 25-летнего форварда, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 12 млн.

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