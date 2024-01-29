Бывший вратарь сборной СССР, московских «Спартака» и «Торпедо», санкт-петербургского «Зенита», а также «Динамо» Тбилиси Анзор Кавазашвили объяснил, почему получил прозвище Пантера.

«Я был не очень высокого роста для вратаря. Обычно вратарей подбирают по росту. Маленьких отсеивают. Закрепилось за мной прозвище Пантера, потому что прыжки высокие, рост маленький. Но главное, что пантера по своему изяществу, пластичности, прыжкам очень смелая. Я не раздумывая прыгал в ноги в разных ситуациях», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Анзор за всю свою карьеру в общей сложности принял участие в 314 матчах, где пропустил 257 мячей и 148 встреч сыграл «на ноль». Кавазашвили дважды выигрывал чемпионат СССР и Кубок СССР.