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Источник: стала известна зарплата Манфреда Угальде в «Спартаке»

Источник: стала известна зарплата Манфреда Угальде в «Спартаке»
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Стала известна заработная плата нового нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде в стане красно-белых, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, 21-летний костариканский нападающий будет зарабатывать € 1,7 млн в год в течение 4,5 года.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за трансфер Угальде фиксированную сумму в размере € 13 млн, при этом с учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн. В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

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