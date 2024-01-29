Источник: стала известна зарплата Манфреда Угальде в «Спартаке»

Стала известна заработная плата нового нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде в стане красно-белых, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, 21-летний костариканский нападающий будет зарабатывать € 1,7 млн в год в течение 4,5 года.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за трансфер Угальде фиксированную сумму в размере € 13 млн, при этом с учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн. В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.