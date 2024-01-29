Аршавин сделал выбор между Головиным и Миранчуком

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин рассказал, кто ему нравится больше как футболист, выбирая между полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком и полузащитником «Монако» Александром Головиным.

«По качествам больше нравится Головин. Для меня Лёша немного статичен, много играет на месте, а Головин больше движения делает с мячом и проникновений. Лёша — это на пятачке обыграть, скрытую передачу отдать, навес. Он хорошо чувствует мяч, куда он задумывает, туда мяч приходит. Но он и Головин по статусу разные футболисты», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, Алексей Миранчук провёл 18 матчей за итальянскую «Аталанту» во всех официальных турнирах в нынешнем сезоне, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году.

Александр Головин является воспитанником московского ЦСКА. С 2018 года российский футболист выступает в составе «Монако». В нынешнем сезоне Головин принял участие в 17 матчах Лиги 1. Он записал на свой счёт пять забитых мячей и четыре результативные передачи.