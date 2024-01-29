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«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием Бремера

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием Бремера
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Центральный защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Бремер заинтересовал «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, боссы «красных дьяволов» уже начали предварительные переговоры с руководством туринцев. «Ювентус» считает бразильца ключевым игроком обороны и будет заинтересован в его продаже за сумму в размере € 70 млн. Отмечается, что потенциальная сделка будет реализовываться клубами не раньше предстоящего лета.

Бремер перешёл в «Ювентус» из «Торино» летом 2022 года за € 44 млн. В текущем сезоне защитник провёл за «бьянконери» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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