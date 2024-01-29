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«Ювентус» планирует вернуть 33-летнего Роберто Перейру

«Ювентус» планирует вернуть 33-летнего Роберто Перейру
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Туринский «Ювентус» планирует вернуть 33-летнего полузащитника «Удинезе» Роберто Перейру, сообщает журналист Мирко Ди Натале в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, игрока хочет вернуть главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. При этом «Удинезе» требует у «Ювентуса» € 3-4 млн за Перейру, однако руководство «старой синьоры» считает такую цену чрезмерной.

Напомним, уругвайский футболист уже выступал за «Ювентус» в сезонах-2014/2015 и 2015/2016. В общей сложности Роберто сыграл за команду 68 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. При этом на данный момент, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 3 млн.

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