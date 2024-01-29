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Экс-помощник Гвардиолы может возглавить саудовский «Аль-Шабаб»

Экс-помощник Гвардиолы может возглавить саудовский «Аль-Шабаб»
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Доменек Торрент, который является бывшим помощником Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити», может возглавить саудовский «Аль-Шабаб», сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, саудовский клуб ищет тренера, который ставит атакующий футбол, а также хорошо управляет атмосферой в раздевалке. Торрент именно такой тренер, так как его футбольный стиль похож на стиль Гвардиолы.

61-летний специалист после совместной работы с Хосепом возглавлял «Нью-Йорк Сити», «Фламенго» и «Галатасарай».

На данный момент «Аль-Шабаб» после 19 сыгранных матчей саудовской Про-Лиги располагается на 11-м месте с 21 очком. Лидером чемпионата является «Аль-Хиляль», который в своём активе имеет 53 очка.

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