Аршавин высказался о Тикнизяне после срыва трансфера Наира в «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о левом защитнике московского «Локомотива» Наире Тикнизяне, чей трансфер в «Зенит» сорвался ранее.

«Когда мы недавно обсуждали Тикнизяна, Скопинцева и ещё кого‑то, я бы Тикнизяна выбирал. Левоногого своего воспитанника у «Зенита» нет. Даже близко причём. Тикнизян ещё чем хорош, он составит конкуренцию Мостовому и при нынешней форме может выбить его из состава. Если «Зенит» покупал бы Тикнизяна не просто как подмену Дугласу Сантосу, то он при схеме 4–3–3 претендует на место в ту зону, где будет играть человек с русским паспортом», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. По ходу переговоров футболист запросил зарплату около € 2 млн. Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.