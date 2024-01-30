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«Рома» на выезде переиграла «Салернитану» во втором матче Де Росси

«Рома» на выезде переиграла «Салернитану» во втором матче Де Росси
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Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Салернитана» и «Рома». Команды играли на стадионе «Ареки» в Салерно (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. «Роме» удалось добыть победу в непростом матче — 2:1.

Римляне вышли вперёд только на 51-й минуте. Голом с пенальти отметился форвард Пауло Дибала. Спустя 15 минут успех «Ромы» развил Лоренцо Пеллегрини, забивший с передачи Рика Карсдорпа. «Салернитана» сумела ответить лишь одним голом. На 70-й минуте отличился полузащитник Григорис Кастанос. Матч так и завершился — 2:1 в пользу римской команды.

На данный момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Римляне набрали 35 очков за 22 тура. «Салернитана», в свою очередь, располагается на последней, 20-й строчке, имея в активе лишь 12 очков.

Италия - Серия А . 22-й тур
29 января 2024, понедельник. 22:45 МСК
Салернитана
Салерно
Окончен
1 : 2
Рома
Рим
0:1 Дибала – 51'     0:2 Пеллегрини – 66'     1:2 Кастанос – 70'    
Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
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