«Рома» на выезде переиграла «Салернитану» во втором матче Де Росси

Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Салернитана» и «Рома». Команды играли на стадионе «Ареки» в Салерно (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. «Роме» удалось добыть победу в непростом матче — 2:1.

Римляне вышли вперёд только на 51-й минуте. Голом с пенальти отметился форвард Пауло Дибала. Спустя 15 минут успех «Ромы» развил Лоренцо Пеллегрини, забивший с передачи Рика Карсдорпа. «Салернитана» сумела ответить лишь одним голом. На 70-й минуте отличился полузащитник Григорис Кастанос. Матч так и завершился — 2:1 в пользу римской команды.

На данный момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Римляне набрали 35 очков за 22 тура. «Салернитана», в свою очередь, располагается на последней, 20-й строчке, имея в активе лишь 12 очков.