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Фанаты «Аль-Хиляля» вывесили баннер с Месси на товарищеском матче с «Интер Майами»

Фанаты «Аль-Хиляля» вывесили баннер с Месси на товарищеском матче с «Интер Майами»
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Болельщики саудовского «Аль-Хиляля» вывесили баннер с аргентинским нападающим Лионелем Месси на товарищеском матче с американским «Интер Майами» (4:3).

На баннере был изображён Лео, целующий Кубок чемпионата мира, который Месси выиграл в 2022 году в Катаре, где в финале турнира сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции со счётом 3:3 и 4:2 по серии пенальти.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За этот период нападающий сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси составляет € 35 млн. Кроме того, Лео в нынешнем году выиграл награды «Золотой мяч» и The Best.

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