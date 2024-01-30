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Определились шесть участников 1/4 финала Кубка африканских наций

Определились шесть участников 1/4 финала Кубка африканских наций
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Завершился третий игровой день 1/8 финала Кубка африканских наций. По его итогу стали известны ещё два участника четвертьфинальной стадии турнира.

По итогам игрового дня участие в плей-офф турнира гарантировали национальные команды Кабо-Верде и Кот-д'Ивуара. Ранее в 1/4 финала Кубка африканских наций пробились сборные Нигерии, Анголы, ДР Конго и Гвинеи.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0 (пен. 4:2).

В 2024 году Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи турнира проводятся на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).

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