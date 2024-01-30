Полузащитник «Ромы» Кристанте высказался об увольнении Моуринью

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте высказался об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера римского клуба. После ухода Моуринью пост главного тренера клуба занял Даниэле Де Росси.

«Это печально, потому что за последние два с половиной года мы установили хорошие отношения с Моуринью, а также выиграли серебряные медали. Вот что такое футбол — когда дела идут не очень хорошо, расплачивается за это тренер. Теперь у нас есть Де Росси, и мы должны отдать все свои силы ради него и « Ромы».

На данный момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 35 очков. В следующем туре команда встретится с «Кальяри». Матч состоится 5 февраля.

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