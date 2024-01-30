Тренер «Жироны» Мичел может сменить Клоппа в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» находится в поиске нового главного тренера после объявления немецкого специалиста Юргена Клоппа об уходе из клуба по окончании сезона.

Как сообщает Todofichajes, в сферу интересов английской команды попал наставник «Жироны» Мичел. Под его руководством «Жирона» успешно выступает в текущем сезоне испанской Примеры и борется за чемпионский титул.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Клопп после матча раздаёт фанатам пиво: