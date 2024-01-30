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«Рома» выиграла два матча подряд после увольнения Жозе Моуринью

«Рома» выиграла два матча подряд после увольнения Жозе Моуринью
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Вчера, 29 января, «Рома» обыграла «Салернитану» в матче 22-го тура чемпионата Италии. Встреча на стадионе «Ареки» завершилась со счётом 2:1.

Для «Ромы» это вторая победа подряд после увольнения главного тренера Жозе Моуринью. В прошлом туре римская команда оказалась сильнее «Вероны» (2:1).

Последний раз «Рома» выигрывала минимум два матча подряд в начале декабря 2023 года. Тогда команда под руководством Моуринью обыграла сначала «Удинезе» (3:1), а потом «Сассуоло» (2:1).

После увольнения Моуринью новым главным тренером стал Даниэле Де Росси. Контракт 40-летнего итальянца с клубом рассчитан до конца сезона 20232024.

После 22 туров «Рома» занимает пятое место в Серии А с 35 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (54 очка).

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