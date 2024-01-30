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«Он сделал эту лигу намного красивее и насыщеннее». Микель Артета – об уходе Юргена Клоппа

«Он сделал эту лигу намного красивее и насыщеннее». Микель Артета – об уходе Юргена Клоппа
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об уходе Юргена Клопа из «Ливерпуля» в конце сезона-2023/2024.

«Я думаю, что он сделал эту лигу намного лучше. Прежде всего, человек, характер, харизма, способ передачи своих идей и страсть к игре — это нечто особенное. Он внес большой вклад в развитие этой лиги, и мне нравится, как он это сделал. Эмоции, которые он вложил в нее, и когда вы видите человеческую сторону, объясняющую причины, стоящие за этим, проблемы и все, что связано с нашей работой, я думаю, что это было точно.

Когда кто-то сделал то, что он сделал для этого футбольного клуба в лиге, вы должны уважать это и, в основном, сказать спасибо, потому что я думаю, что он сделал лигу лучше, каждого менеджера лучше, а эту лигу намного красивее и насыщеннее», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

26 января Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончанию сезона. 56-летний специалист возглавил команду в октябре 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии (2019/2020), Кубок Англии (2021/2022), а также Лигу чемпионов (2018/2019), Суперкубок УЕФА (2019/2020) и клубный чемпионат мира (2019/2020).

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